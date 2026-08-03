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Život na vagi

Nakon velike pobjede u 'Životu na vagi' uživa u svojoj najvećoj sreći: Mislav sa suprugom pokazao kako izgleda čista skladnost

Par je za ovu prigodu odabrao potpunu modnu usklađenost - oboje su nosili profinjene crne kombinacije

RTL.hr
03.08.2026 16:00

Pobjednik sedme sezone showa 'Život na vagi', Mislav Šepić, ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja objavom na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelio je trenutak sa suprugom Almom, pozirajući u predivnom eksterijeru ukrašenom zelenilom i raskošnim bijelim cvjetnim instalacijama.

Alma je zablistala u elegantnoj crnoj haljini s V-izrezom, dok se Mislav odlučio za klasičnu crnu košulju. U toplom zagrljaju i s osmijehom na licu, par je odisao čistom elegancijom.

Mislav i Alma, Život na vagi
Mislav i Alma, Život na vagi FOTO: Instagram

Neraskidiva povezanost i sjajna forma

Mislav je u više navrata isticao kako mu je upravo supruga bila najveći oslonac i motivacija na putu do impresivne transformacije.

Sklad i međusobna podrška jasno se vide u svakom njihovom zajedničkom trenutku, a Mislav i nakon završetka showa nastavlja održavati sjajnu formu i uživati u svakodnevnim trenucima sa svojom najvažnijom osobom.

mislav šepić život na vagi
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