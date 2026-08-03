Nakon velike pobjede u 'Životu na vagi' uživa u svojoj najvećoj sreći: Mislav sa suprugom pokazao kako izgleda čista skladnost

Pobjednik sedme sezone showa 'Život na vagi', Mislav Šepić, ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja objavom na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelio je trenutak sa suprugom Almom, pozirajući u predivnom eksterijeru ukrašenom zelenilom i raskošnim bijelim cvjetnim instalacijama.

Alma je zablistala u elegantnoj crnoj haljini s V-izrezom, dok se Mislav odlučio za klasičnu crnu košulju. U toplom zagrljaju i s osmijehom na licu, par je odisao čistom elegancijom.