Nakon vjenčanja, Nina Martina iz 'Života na vagi' spakirala kofere i otputovala na daleku destinaciju: 'Prekrasno iskustvo'

Nina Martina iz 'Života na vagi' nedavno je uplovila u bračnu luku. Nina je sada na Instagram profilu otkrila da je otputovala u Vijetnam. "Prekrasno iskustvo", poručila je.

Podsjetimo, Nina Martina Korbar i Mario Mandić, koje je publika upoznala kroz show 'Život na vagi', uplovili su u bračnu luku. Par je u subotu, 2. svibnja u Zagrebu izrekao sudbonosno 'da' i time okrunio svoju ljubavnu priču.