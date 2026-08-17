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Život na vagi

Nakon vjenčanja, Nina Martina iz 'Života na vagi' spakirala kofere i otputovala na daleku destinaciju: 'Prekrasno iskustvo'

Nina Martina Korbar, poduzetnica i jedna od najprepoznatljivijih kandidatkinja treće sezone showa 'Život na vagi', na Instagramu je podijelila fotografije s putovanja

RTL.hr
17.08.2026 11:00

Nina Martina iz 'Života na vagi' nedavno je uplovila u bračnu luku. Nina je sada na Instagram profilu otkrila da je otputovala u Vijetnam. "Prekrasno iskustvo", poručila je.

Podsjetimo, Nina Martina Korbar i Mario Mandić, koje je publika upoznala kroz show 'Život na vagi', uplovili su u bračnu luku. Par je u subotu, 2. svibnja u Zagrebu izrekao sudbonosno 'da' i time okrunio svoju ljubavnu priču.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nina Martina, jedno od najprepoznatljivijih lica koje je izašlo iz popularnog showa, blistala je na svom velikom danu, dok su mladenci sreću podijelili i s pratiteljima na društvenim mrežama.

Od 'Života na vagi' do oltara

Podsjetimo, Nina Martina Korbar i Mario Mandić upoznali su se u trećoj sezoni 'Života na vagi'. Vrlo su brzo kliknuli, no njihov je odnos bio prijateljski. Nastavili su se družiti i nakon snimanja, a njihovo je prijateljstvo potom preraslo u poslovno partnerstvo. Naime, u Zagrebu su otvorili teretanu s naglaskom na rad s ljudima s prekomjernom tjelesnom težinom jer su i sami to prošli.

Nina Martina i Mario, Život na vagi
Nina Martina i Mario, Život na vagi FOTO: Instagram

Oboje su se vrlo zbližili sa svojim klijentima, a kroz to i jedan s drugim. U srpnju 2024. godine stigle su vijesti kako su se zaručili.

nina martina život na vagi
Život na vagi

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