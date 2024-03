Nakon 'Života na vagi' ostvarili su san o roditeljstvu: 'Ovo je kruna svega'

"Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu. Beba je odlično, ne treba biti u inkubatoru samo što je dobila žuticu. Rođena je s dva kilograma i 700 grama, a dugačka je 47 centimetara", dodala je.

Inače, Dominik i Ana su u srpnju 2020. otkrili da su u vezi i sretno zaljubljeni zajedničkom fotografijom na Instagramu. "Da vas upoznam sa svojom misterioznom djevojkom koja je postala jedna od najvećih motivacija u životu. Upoznavši nju mi se vratila vjera u ljude, ali i u ljubav koju sam davno izgubio. Moja draga Ana mi je bila najvažnija u ovom procesu, ona je jedina znala kroz što prolazim i kolika motivacija mi je potreba da izdržim do kraja. Veoma sam joj zahvalan na svemu i postoji 101 razlog zašto sam ja tu curu zavolio najviše na svijetu. Da je više cura poput nje svijet bi bio puno ljepši", napisao je Dominik.

Irena Štetić Andrin

Kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' i pobjednica nefinalistkinja Irena Štetić Andrin, početkom 2020. godine rodila je sina kojemu su ona i suprug Ivica odabrali ime Vigo. Irena je istaknula da joj je to uljepšalo život i stvorilo obiteljsku idilu.