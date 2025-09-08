Emisije
Život na vagi

Napetost i uzbuđenje pred veliki izazov u 'Životu na vagi': 'Čim je uzbrdo, nije dobro'

Dan izazova u 'Životu na vagi' uvijek nosi dozu neizvjesnosti

RTL.hr
08.09.2025 11:36

Dan izazova u 'Životu na vagi' uvijek nosi dozu neizvjesnosti. Uvijek se nešto iščekuje, nešto se kuha, nitko ne zna što je, svi komentiramo međusobno što bi moglo biti", priznaje Zvonimir.

No već na samom početku, Kate nije bila previše optimistična: Čim je uzbrdo, nije dobro. Imam neki loš predosjećaj. Kad čujem da je dan velikog izazova, meni je unaprijed već loše. Osjećam da nemam ja još tu potpunu snagu koju bih trebala imati."

Kate, Život na vagi
Kate, Život na vagi FOTO: RTL

A kad su kandidati stigli do starta, svi su ostali pomalo zatečeni. Zar niste mogli neki strmiji brijeg naći?! Tu ja ne mogu sebe gurati, a kamoli nešto", našalio se Zoran. Sve ono što se nisam nadala, to me dočekalo", dodala je Kate.

Zbunjenost je osjećao i Ivan: Izlazimo iz busa i sad hodajte skroz do gore da čujete što je izazov... Ali piše 'start' dolje, tako da mi ništa nije jasno." No trenerica Mirna samo je zagonetno najavila: Za lagano zagrijavanje - lagani uspon."

Izazov, Život na vagi
Izazov, Život na vagi FOTO: RTL

I dok su se kandidati penjali prema trenerima, Kate je priznala da joj je već tada bilo teško: Izgubim brzo zrak. Noge su mi čak i mogle, ali zraka nigdje."

Koliko će se kandidati trebati penjati i kome će to biti najteže fizički izvesti - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

Život na vagi
Život na vagi

Što donose nove epizode 'Života na vagi'? 'Probada na najjače...'

