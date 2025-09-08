Napetost i uzbuđenje pred veliki izazov u 'Životu na vagi': 'Čim je uzbrdo, nije dobro'

icon-close

Dan izazova u 'Životu na vagi' uvijek nosi dozu neizvjesnosti. Uvijek se nešto iščekuje, nešto se kuha, nitko ne zna što je, svi komentiramo međusobno što bi moglo biti", priznaje Zvonimir. No već na samom početku, Kate nije bila previše optimistična: Čim je uzbrdo, nije dobro. Imam neki loš predosjećaj. Kad čujem da je dan velikog izazova, meni je unaprijed već loše. Osjećam da nemam ja još tu potpunu snagu koju bih trebala imati."

icon-expand Kate, Život na vagi FOTO: RTL

A kad su kandidati stigli do starta, svi su ostali pomalo zatečeni. Zar niste mogli neki strmiji brijeg naći?! Tu ja ne mogu sebe gurati, a kamoli nešto", našalio se Zoran. Sve ono što se nisam nadala, to me dočekalo", dodala je Kate. Zbunjenost je osjećao i Ivan: Izlazimo iz busa i sad hodajte skroz do gore da čujete što je izazov... Ali piše 'start' dolje, tako da mi ništa nije jasno." No trenerica Mirna samo je zagonetno najavila: Za lagano zagrijavanje - lagani uspon."

icon-expand Izazov, Život na vagi FOTO: RTL