Napokon svi za zajedničkim stolom: 'Osjeti se veća povezanost među nama'

Atmosfera u kući sve je emotivnija - ostatak ekipe okuplja se kako bi zajedno uživali u juhi od rajčice, ali i prisjetili puta koji je iza njih. Kako nas je manje, možemo svi sjediti za jednim stolom tako da se ipak osjeti malo veća povezanost nego prije", priznaje Josipa.

Naravno, ništa ne može proći bez zafrkancije - Nena se pravda da jede sve osim baš te juhe od rajčice, a ostali je zadirkuju da puno toga ne jede, a ipak je stigla gotovo do finala. Jako sam zadovoljna što sam došla do ovog ciklusa jer sam se na početku nadala da ću biti što dulje ovdje - i evo, došla sam do 13. ciklusa i tako ću nastaviti do kraja", poručuje odlučno.