Napokon svi za zajedničkim stolom: 'Osjeti se veća povezanost među nama'

Atmosfera u kući sve je emotivnija - ostatak ekipe okuplja se kako bi zajedno uživali u juhi od rajčice, ali i prisjetili puta koji je iza njih. Kako nas je manje, možemo svi sjediti za jednim stolom tako da se ipak osjeti malo veća povezanost nego prije", priznaje Josipa.
Naravno, ništa ne može proći bez zafrkancije - Nena se pravda da jede sve osim baš te juhe od rajčice, a ostali je zadirkuju da puno toga ne jede, a ipak je stigla gotovo do finala. Jako sam zadovoljna što sam došla do ovog ciklusa jer sam se na početku nadala da ću biti što dulje ovdje - i evo, došla sam do 13. ciklusa i tako ću nastaviti do kraja", poručuje odlučno.
Domagoj priznaje da na ovih pet preostalih kandidata gleda kao na one koji su praktički izdržali do kraja - neki možda zbog malo više sreće, a neki zbog svog truda i zalaganja. A pred njima je i novi izazov koji će testirati upravo to - upornost, preciznost i živce. Pomalo se približavamo kraju i pred nama je jedan od posljednjih izazova", najavio je Edo dok kandidati nestrpljivo čekaju početak, a Dominik ih motivira: Veselimo se jer uvijek bude nešto lijepo i puno adrenalina."
Tko će biti najspretniji i najmirniji u izazovu koji slijedi i kakva iznenađenja još čekaju natjecatelje? Ne propustite novu epizodu večeras u 21.15 na RTL-u - ili pogledajte unaprijed na platformi Voyo!