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Život na vagi

Nasmijan i u sjajnoj formi: Pobjednik 'Života na vagi' Mislav podijelio predivan ljetni trenutak sa suprugom

Nakon što je u 'Životu na vagi' skinuo gotovo 79 kilograma, Mislav sa suprugom Almasom uživa na dalmatinskoj obali, a njihovo ljetno izdanje oduševilo je obožavatelje

RTL.hr
21.07.2026 14:00

Mislav Šepić, pobjednik sedme sezone showa 'Život na vagi', ne krije koliko uživa u ljetnim danima i novom, zdravijem načinu života. Na društvenim mrežama podijelio je sunčani selfie s plaže na kojem pozira u društvu supruge Almase, a kao lokaciju označili su predivnu plažu u Podaci.

Na fotografiji oboje ne skidaju osmijeh s lica, a Mislavova transformacija i zadovoljstvo ponovno su došli u prvi plan. Par izgleda sjajno i opušteno dok hvataju zrake sunca na dalmatinskoj obali.

Mislav Šepić i supruga Almasa, Život na vagi
Mislav Šepić i supruga Almasa, Život na vagi FOTO: Instagram

Podrška koja traje i izvan showa

Otkako je završio 'Život na vagi', Mislav redovito dokazuje da je usvojene zdrave navike nastavio primjenjivati i u svakodnevici, a njegova supruga Almasa i dalje mu je najveći oslonac i podrška u svemu.

Njihova zajednička fotka s plaže odmah je privukla pažnju i prikupila brojne simpatije pratitelja koji su im u komentarima poželjeli ugodno ljetovanje i nastavak uživanja u odmoru.

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