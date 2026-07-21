Nasmijan i u sjajnoj formi: Pobjednik 'Života na vagi' Mislav podijelio predivan ljetni trenutak sa suprugom

Mislav Šepić, pobjednik sedme sezone showa 'Život na vagi', ne krije koliko uživa u ljetnim danima i novom, zdravijem načinu života. Na društvenim mrežama podijelio je sunčani selfie s plaže na kojem pozira u društvu supruge Almase, a kao lokaciju označili su predivnu plažu u Podaci.

Na fotografiji oboje ne skidaju osmijeh s lica, a Mislavova transformacija i zadovoljstvo ponovno su došli u prvi plan. Par izgleda sjajno i opušteno dok hvataju zrake sunca na dalmatinskoj obali.