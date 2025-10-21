Emisije
Život na vagi

Natjecatelj koji osvoji današnji izazov 'Života na vagi' ima jedini pravo glasa na sljedećem vaganju?

Treneri su ovoga puta odlučili iznenaditi natjecatelje i zamijeniti naporne treninge danom opuštanja i zabave

RTL.hr
21.10.2025 21:30

Nakon iscrpljujućih dana, kandidati su dovedeni na, kako je Mirna opisala, "čarobno mjesto koje budi uspomene iz djetinjstva" - igraonicu. Umjesto sprava za vježbanje, dočekali su ih šareni automati, a zrak je bio ispunjen zvukom arkadnih igara. "Dragi natjecatelji, dobrodošli na jedan mali, ali veseli izazov", najavila je Mirna, objašnjavajući pravila natjecanja. Kandidati su se trebali okušati u četiri discipline: udaranju automata čekićem, mjerenju jačine udarca na boksačkoj vreći, te arkadnom kuglanju i košarci.

Kako bi natjecanje bilo što pravednije, s obzirom na to da neke igre zahtijevaju fizičku snagu, donesena je ključna odluka. "Cure će se natjecati među sobom i dečki će se natjecati među sobom", objasnila je Mirna. Pobjednici u muškoj i ženskoj kategoriji odredit će se zbrajanjem bodova iz sve četiri igre, pri čemu pobjednik svake discipline osvaja najviše bodova.

Kandidatkinje, Život na vagi
Kandidatkinje, Život na vagi FOTO: RTL

Iako je atmosfera u početku bila opuštena i vesela, sve se promijenilo u trenutku kada je Edo preuzeo riječ kako bi objavio nagradu. "Natjecatelj koji osvoji današnji izazov... ima jedini pravo glasa na sljedećem vaganju", izgovorio je Edo smirenim tonom. U igraonici je nastao muk. Ideja da jedna osoba sama odlučuje tko napušta show, bez obzira na timske dogovore i odnose, šokirala je sve prisutne. "Bilo je zanimljivo vidjeti lica ostalih natjecatelja u trenutku kad je to rekao. Zavladala je nevjerica, pitali su se: 'Što sad?'", komentirao Domagoj. Činilo se da nitko više ne želi pobjedu koja sa sobom nosi takav teret odgovornosti.

Nakon nekoliko trenutaka napete tišine, Edo se nasmijao. "Šalim se! Natjecatelji, nemojte se odmah smrznuti", rekao je.

Prava nagrada bila je daleko bezazlenija, ali i slađa, pobjednik i pobjednica izazova osvajaju zasluženi odlazak u kino. "Super je nagrada, to me stvarno razveselilo", komentirala je Marija. Nakon lažne uzbune, kandidati su s novim entuzijazmom prionuli na prvi zadatak. 

život na vagi voyo
Život na vagi

Puklo prijateljstvo u 'Životu na vagi'? Dominik joj oteo pobjedu ispred nosa, ona se slomila! 'Ne mogu stalno nekome poklanjati pobjede!'

