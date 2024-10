Natjecateljima stižu najmiliji: 'Srce tuče, suza suzu stiže, adrenalin je na maksimalno'

"Moj prvi veliki izazov; vidim rijeka Mura, s druge strane splav, vidim štrik, znači, bit će povuci-potegni. "Baš sam pun energije i jedva čekam da povučem to uže da pokažem koliko mogu i, naravno, da pomognem ostalim kandidatima. Moj prvi izazov, adrenalin je na maksimalno", rekao je Ivica dok su se kandidati približavali rijeci. Nikolinu je bilo malo strah, baš kao i Davorku koja zna da neće moći odraditi tako težak fizički izazov.

"Bit će teško, ali znam tko je na toj splavi i mora što prije doći na ovu stranu. Suza suzu stiže", rekao je Ivica, a Davorka se također rasplakala i rekla: "Prvo sam vidjela svog sina Gabrijela i automatski sam željela preplivati do tamo. Jedva sam čekala do dođu." Alina je odmah primijetila supruga s buketom u rukama, Nikolina od uzbuđenja uopće nije znala kako će uopće vući splav, a Antonio je najviše želio vidjeti mamu za koju je siguran da će biti ponosna na njega. "Ovo ne bih nazvala izazovom, to će biti izljev emocija", zaključila je Mirna.