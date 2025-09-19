'Ne deri se na mene!' Rasplamsala se drama u crvenom timu: 'Stalno im se rugamo, pa evo nam sad!'

Nakon što su tjednima redale pobjede i izgledali nepobjedivo, u crvenom timu zavladao je kaos. Na sastanku koji je započeo kao analiza izazova, Dominik nije mogao više šutjeti. "Ja predlažem još samo jednu stvar da nastavimo udarat po Plavcima i bit će nam super u životu! Ajmo!" poručio je ironično, šokiravši ostatak tima. Trener Edo ostao je zatečen: "Ne znam zašto si se obrecnuo na Plave. Volio bih da to objasniš." Dominik nije popuštao: "Zato što to stalno radimo! Od prvog tjedna slušam kako su nesposobni, stalno im se rugamo. Pa evo, vidite gdje smo sad!"

Ana i Nena pokušale su ublažiti situaciju, tvrdeći da se većina toga govorila u šali, ali napetost je eskalirala. "Ne deri se na mene! To je prvo! Izgubili smo prijatelja, briga me za izazov!" poručila mu je Ana, referirajući se na Domagojevu ozljedu i odlazak. Nena je dodala da je umorna od Dominikovog stava: "Nemoj potezati za jezik", poručila mu je hladno. Unutarnji razdor, ego i neizrečene zamjerke napokon su pukli po šavovima i pitanje je može li se crveni tim oporaviti od ovakvog loma.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.