Život na vagi

'Ne deri se na mene!' Rasplamsala se drama u crvenom timu: 'Stalno im se rugamo, pa evo nam sad!'

Napetosti unutar crvenog tima kulminirale su neočekivanom svađom. Dominik je pukao zbog stalnih komentara o plavima, a njegove riječi izazvale su buru reakcija i razotkrile dublje pukotine među kandidatima!

RTL.hr
19.09.2025 22:20

Nakon što su tjednima redale pobjede i izgledali nepobjedivo, u crvenom timu zavladao je kaos. Na sastanku koji je započeo kao analiza izazova, Dominik nije mogao više šutjeti. "Ja predlažem još samo jednu stvar da nastavimo udarat po Plavcima i bit će nam super u životu! Ajmo!" poručio je ironično, šokiravši ostatak tima. Trener Edo ostao je zatečen: "Ne znam zašto si se obrecnuo na Plave. Volio bih da to objasniš." Dominik nije popuštao: "Zato što to stalno radimo! Od prvog tjedna slušam kako su nesposobni, stalno im se rugamo. Pa evo, vidite gdje smo sad!"

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

Ana i Nena pokušale su ublažiti situaciju, tvrdeći da se većina toga govorila u šali, ali napetost je eskalirala. "Ne deri se na mene! To je prvo! Izgubili smo prijatelja, briga me za izazov!" poručila mu je Ana, referirajući se na Domagojevu ozljedu i odlazak. Nena je dodala da je umorna od Dominikovog stava: "Nemoj potezati za jezik", poručila mu je hladno. Unutarnji razdor, ego i neizrečene zamjerke napokon su pukli po šavovima i pitanje je može li se crveni tim oporaviti od ovakvog loma.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

