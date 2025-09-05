'Ne žvačem, samo gutam, a pizzu ne mogu jesti bez majoneze!' Marija iskreno progovorila o svojim navikama

Došlo je vrijeme za prvo vaganje i za jednu od najsimpatičnijih kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi' , Mariju, 25-godišnju kuharicu iz doline Neretve, članicu plavog tima. U dosadašnjem dijelu showa Marija se istaknula svojim humorom, toplinom i brutalnom iskrenošću, osobito kad je riječ o prehrambenim navikama. "Hrana ovdje? Bljutava, ali dobra je. Kakva je, takva je, dobra je za moje zdravlje."

Ali u ispovijesti pred vaganje priznala je nešto što je sve šokiralo: "Ja sam jela 4 pizze u jednom obroku. Stavljala bih na njih cijelu teglu majoneze. Doslovno otvorim, iskrenem sve gore. I pojedem." Dodaje i da hranu uopće nije žvakala: "Ja iskreno ne žvačem. Ja to samo progutam." Tijekom tjedna adaptacije, osjetila je promjenu: "Sita sam, količine su dobre, ali fali mi soli i brašna." Kandidatkinja je sada pred vagom koja će pokazati koliko je uspjela napraviti u prvih 7 dana i koliko se ta transformacija stvarno pokrenula.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.