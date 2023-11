Nedostajalo je tako malo - Marie ipak nije 'dvoznamenkasta': 'Toliko kg sam posljednji put imala prije 15 godina'

"A daaaaj", zaurlali su kandidati nakon vaganja Marie. Svi su se nadali kako će biti prva osoba u kući koja je dostigla dvoznamenkastu brojku, no to joj u ovom ciklusu nije uspjelo. Stigla je do točno 100 kilograma.

"Sretna sam kada sam ugledala da imam 100 kilograma. To stvarno jako dugo nisam imala. Možda prije 15, 20 godina", rekla je Marie.

Zadovoljna je rezultatom i smatra da će idući tjedan dostići svoj cilj.

"Želim doći barem do 85 kilograma. Vidjet ćemo", rekla je.

Plavi tim je zadovoljan njezinim rezultatom i smatraju kako je to odličan uspjeh.

