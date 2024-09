Neki će morati potegnuti za dvoje: 'Znam da idem sama u taj izazov i strah me'

"Idemo prema zelenilu i na zelenoj površini ugledamo bačve i ono... što je sad?" komentirale su Maja i Nikolina. Nina također nije bila oduševljena kad je ugledala bačve, no zato Larisa i Tomislav nisu mogli dočekati da počne novi zadatak. Jako sam nabrijana na novi izazov", rekla je Istrijanka.

Sjever Hrvatske, točnije Međimurje, poznat je vinorodni kraj, a vina se često skladište baš u takvim bačvama koje će u izazovu poslužiti natjecateljima. Parovi se trebaju podijeliti tko će praznu bačvu dogurati do drugog kraja, napuniti je sa 100 litara tekućine, a druga osoba unutar para dogurat će bačvu natrag do cilja. S obzirom na to da Larisa i Tomislav imaju prednost zbog Tomine pobjede u malom izazovu, oni bačvu trebaju napuniti bačvu s 90 litara tekućine. Oni koji nemaju para, moraju izazov odraditi sami.