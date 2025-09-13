Nema filtera i zato je osvojila simpatije gledatelja: Marija iz 'Života na vagi' i njezini najlegendarniji komentari!

Duhovita, srčana i brutalno iskrena, Marija iz 'Života na vagi' je postala miljenica publike upravo zato što se ne trudi biti savršena, nego je jednostavno svoja. Od prvog izazova do gimnastičkih iznenađenja, Marija ne prestaje oduševljavati.
Već pri prvom izazovu, dok su ostali u grču gledali uzbrdicu koju moraju savladati, Marija je imala vrhunsku motivaciju: "U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gore, da ja moram do tog janjeta doći!"
Kad je riječ o prehrambenim navikama, Marija ne okoliša. Bez imalo srama priznala je: "Ne žvačem, samo gutam. A pizzu ne mogu jesti bez majoneze, cijelu teglu iskrenem na nju!" I to je upravo ono zbog čega ju publika obožava, nema glume, nema skrivanja.
Kad su kandidati upoznali Melisu Matulin, višestruku prvakinju u powerliftingu, Marija je dobila novu dozu inspiracije: "Voljela bih biti kao Melisa, imati snagu, a ne tromost. Voljela bih jednog dana dizati bench!"
Izvela je gimnastičku zvijezdu prvi put nakon četiri godine! Bez puno drame, Marija je samo rekla: "Zvijezdu sam mogla napraviti prije četiri godine." I onda ju napravila! Trenerica Mirna nije mogla vjerovati, pa je uzviknula: "Naša gimnastička zvijezda! Bravo na hrabrosti, nisam mislila da ćeš uspjeti dići noge!"
A iza svih fora i nasmijanih trenutaka, krije se i emocionalna strana. Kad je na prvom vaganju izgubila pet kilograma, Marija je bila preplavljena osjećajima: "Ne znam kad sam do ovog broja došla, ne mogu vjerovati. Šta uradi ova hrana i treninzi od mene." Suze radosnice nisu prošle nezapaženo jer Marijina priča je ono što 'Život na vagi' zapravo jest: iskrena, teška, ali i puna nade.
