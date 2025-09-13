Nema filtera i zato je osvojila simpatije gledatelja: Marija iz 'Života na vagi' i njezini najlegendarniji komentari!

Duhovita, srčana i brutalno iskrena, Marija iz 'Života na vagi' je postala miljenica publike upravo zato što se ne trudi biti savršena, nego je jednostavno svoja. Od prvog izazova do gimnastičkih iznenađenja, Marija ne prestaje oduševljavati.

Već pri prvom izazovu, dok su ostali u grču gledali uzbrdicu koju moraju savladati, Marija je imala vrhunsku motivaciju: "U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gore, da ja moram do tog janjeta doći!"