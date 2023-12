Nema timova, ali osjeti se animozitet: 'Razdvojeni smo na crvene i plave'

Mirna je bila oduševljena kako Šepić izvodi vježbe i koliko se mentalno promijenio, a Edo je pohvalio Marie jer bi trebala biti inspiracija svim ženama u srednjim godinama. No ona je i dalje objašnjavala da ne može završiti u finalu jer ima mlađih od nje, no Edo ju je uvjeravao da može napraviti čuda. Koliko god ona žuga i kuka, drago joj je što je došla do ovdje i ima šanse ići dalje", rekla je Dajana.

Vlašiću je bilo drago što ga je Mirna pohvalila, a on je siguran da će nastaviti trenirati kad izađe iz showa, baš kao i Nina. Teško je povjerovati da u šest sezona nijednom žena nije pobijedila", rekla je Nina i dodala da trenutno ima najbolji postotak izgubljene tjelesne mase u kući. Nadam se da ću ostati do finala i mogu se vidjeti kao pobjednica - zašto žena ne bi pobijedila?! Možda to ne budem ja, ali ima još kandidatkinja koje bi to mogle biti i nadam se da će pobjeda ići u ženske ruke", dodala je.

Juri je motivacija pala. Ne mogu obavljati sve vježbe, imam prilagođene treninge, nije jednostavno kad znam kome sve moram parirati unutar kuće, demotivirajuće je", objasnio je i dodao: Leđa će diktirati moj daljnji tempo i ako se to pokaže da nije dovoljno, idem doma." Poslije treninga Edo je razveselio svoje dame jer ih je poslao na kupanje, baš kao i Mirna dečke!

No da se ne bi samo kupali, treneri su im pripremili mali izazov u kojem nije mogla sudjelovati Silvija zbog osvojenog imuniteta. Svatko će dobiti po dvije lopte, koje trebale potopiti - svaku jednom rukom i što dulje ih zadržati. Kome lopta iskoči izvan površine mora, ispada iz izazova", objasnila je Mirna, a Edo je dodao da najbolji među njima osvaja pola kilograma prednosti na vaganju.

Prva je odustala Nina i otišla plivati uvjerena da će tako prije izgubiti pola kilograma, a potom su redom ispadali ostali. U jednom trenutku Dajana je ostala sama s dečkima; Perom, Goranom i Vlašićem, no nije uspjela izdržati do kraja. Ostali su Goran i Pero, koji je pričao kako mu trnu dlanovi i bole ga laktovi, no naposljetku je bio izdržljiviji od Gorana i pobijedio u izazovu.

Silvija je prva došla na vaganje i otvoreno rekla da nema ništa protiv kalkulacija. Treba se boriti za sebe! Nije da sam previše kalkulirala, ali zašto to ne iskoristiti kad se može?!" objasnila je Silvija koja je prošli put imala 101,8 kilograma, sad je dobila 0,9 kilograma, što je plus od 0,9% tjelesne mase.