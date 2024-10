Nema više zafrkancije: 'Rezultati na vagi su loši, očito imate problema u kuhinji'

Rezultati na vagi su bili loši, znate što slijedi ako ovaj tjedan ne date sve od sebe?" zanimalo je Mirnu jesu li kandidati svjesni da njihova priča vrlo brzo može završiti. Pa da, ispadamo, kući idemo. Ne mogu pobjeći od toga da me ne dira", komentirala je Larisa, a i ostali slično razmišljaju. Došli ste u 'Život na vagi' gubiti kilogram tjedno? To može i mora biti bolje" nastavio je Edo i zaključio: Nešto nedostaje. Očito imate problema u kuhinji."

Premda su se u prošloj epizodi 'Života na vagi' mnogi parovi izgubili manje od dva posto tjelesne mase i bili ispod žute linije, Nikolina i Maja imale su najlošiji rezultat i glasanjem je odlučeno da Maja napušta show. To nije bilo obično glasanje zato što je Nina kroz plač molila ekipu da napišu njezino ime jer joj previše nedostaje obitelj, no prije odustajanja od showa, odlučila je popričati s trenerima.

U kuhinji su danas Nikolina, Larisa i Mateo, koji je čitao što imaju za ručak i doručak. Larisa je otkrila da se njih troje dobro slažu prilikom pripreme jela, a Nikolina smatra da je najveći problem među ekipom to što se neki miješaju u kuhanje. Ne mogu se strpjeti da čovjek to postavi, skuha i da ih pozove da dođu jesti", objasnila je i naglasila da Larisa to prva radi, a drugima pametuje. Mateo se složio da u kuhinji smiju biti samo oni koji kuhaju i da će sigurno imati sastanak u vezi toga.

Čini se da kandidati u nečemu griješe kad je riječ o prehrani i upravo će zato nutricionistica Martina održati još jedno predavanje na tu temu, a kako bi im malo ublažili nostalgiju za najbližima - jedan od natjecatelja dobit će priliku za videopoziv s dragom osobom! Sve što trebate kako biste došli do ove nagrade je jesti - i to više od drugih!" objasnila je Marijana i pokazala bazen pun bombončića! Tu bih ronila! U bazenu nisam, ali tu bih ronila", kroz smijeh je komentirala Alina.

