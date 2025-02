'Nemojte čekati s prijavom u 'Život na vagi', ovo je vaša šansa da konačno preuzmete kontrolu nad vlastitim životom!'

Sigurno nije lako zapeti u začaranom krugu nezdravih navika, živjeti s nagomilanim kilogramima, bez nade da sami možete pronaći izlaz, no deveta sezona 'Života na vagi' otvara svoja vrata i pravi je trenutak da postanete nova priča o boljem životu. Prijavite se u devetu sezonu 'Života na vagi' i postanite inspiracija sebi i drugima, a ako se još uvijek dvoumite, poslušajte one koji su već prošli kroz ovu nevjerojatnu transformaciju i sada žive život punim plućima.

Nikolina Radušić, pobjednica među nefinalistima osme sezone showa, kaže: Preporučila bih 'Život na vagi' zato što će vam stvarno promijeniti život nabolje! Prvo, jako je dobra ta izolacija, koliko god teška bila, jer ste posvećeni sebi. Drugo, uz pomoć psihologa, trenera i cijelog tima 'Života na vagi' bolje upoznate sebe i što je najbitnije, zavolite se i konačno se pokrenete sa stolca, kreveta, iz auta i počnete gubiti kilograme. Puno toga doznate, naučite o prehrani i o svemu što vam pomaže da se bolje osjećate, počnete mršavjeti i dobivati samopouzdanje. Naravno, izbacite iz sebe sve što ste negdje duboko u sebi zakopali i koliko god to možda zvučalo glupo, ali stvarno pomaže kad olakšate dušu dok pokraj sebe imate stručan tim koji vas razumije. I nitko ne misli da su vaši razlozi tuge i nezadovoljstva glupi ili slično, nego vam razgovorom, vježbom pomognu da shvatite zašto vam nešto smeta, zašto ste tužni, ljutiti, nezadovoljni, zašto se doma niste mogli pokrenuti, zašto ste došli do tih kilograma... Kada to sve prođete, vjerujte mi, lakše ćete se osjećati i fizički i psihički!"