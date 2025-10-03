Nena i Snežana ponovno pred izazovom koji pomiče granice 'Života na vagi': 'Napravimo još 13 tisuća koraka da zaokružimo na sto!'

"Sve me boli, od nogu do ruku. Apsolutno sve", priznala je Nena, jedva dolazeći do daha. "Ne mogu još uvijek doći sebi. Tih 87 tisuća... apsolutno sve me boli." Njezine riječi nisu bile žaljenje, već realan prikaz cijene koju je platila za postavljanje osobnog rekorda koji je daleko premašio sva očekivanja. U tom trenutku, odmor se činio kao jedina logična opcija.

No, njezina prijateljica Snežana imala je drugačiju ideju. Snežana, koja je s Nenom od samog početka dijelila strast prema hodanju i međusobno se podupirala, vidjela je u Neninom postignuću ne samo razlog za ponos, već i priliku za nešto još veće. Umjesto da joj savjetuje odmor, postavila joj je izazov koji je na prvu zvučao kao nemoguća misija. "Ajde, već kad si napravila tih 87", započela je Snežana s osmijehom, "ajmo napraviti još tih 13 i više pa da zaokružimo ovaj naš boravak ovdje sa sto!"