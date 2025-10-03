Nena i Snežana ponovno pred izazovom koji pomiče granice 'Života na vagi': 'Napravimo još 13 tisuća koraka da zaokružimo na sto!'

"Sve me boli, od nogu do ruku. Apsolutno sve", priznala je Nena, jedva dolazeći do daha. "Ne mogu još uvijek doći sebi. Tih 87 tisuća... apsolutno sve me boli." Njezine riječi nisu bile žaljenje, već realan prikaz cijene koju je platila za postavljanje osobnog rekorda koji je daleko premašio sva očekivanja. U tom trenutku, odmor se činio kao jedina logična opcija.
No, njezina prijateljica Snežana imala je drugačiju ideju. Snežana, koja je s Nenom od samog početka dijelila strast prema hodanju i međusobno se podupirala, vidjela je u Neninom postignuću ne samo razlog za ponos, već i priliku za nešto još veće. Umjesto da joj savjetuje odmor, postavila joj je izazov koji je na prvu zvučao kao nemoguća misija. "Ajde, već kad si napravila tih 87", započela je Snežana s osmijehom, "ajmo napraviti još tih 13 i više pa da zaokružimo ovaj naš boravak ovdje sa sto!"
Nenina prva reakcija bila je očekivana i potpuno ljudska. Iscrpljena i u bolovima, odlučno je odbila ideju. "Nemoj ti više, nemoj s idejama. Dosta je", rekla je kroz smijeh, dodajući ozbiljnije: "Za sada neću." Ipak, Snežanina vjera u nju posijala je sjeme sumnje u vlastitu odluku. Iako je tijelo govorilo "ne", um je počeo razmatrati nemoguće. Taj trenutak savršeno je sažeo duh "Života na vagi" – bol je privremena, umor prolazan, ali ponos zbog pomicanja vlastitih granica ostaje zauvijek. Hoće li Nena poslušati svoje tijelo ili će "ludost u glavi" prevladati, ostaje za vidjeti. No, jedno je sigurno, uz podršku kakvu ima u Snežani, za nju ništa nije nemoguće. Njihova priča podsjetnik je da su najveće pobjede one koje ostvarimo kada vjerujemo jedni u druge, čak i kada sumnjamo u sebe.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.