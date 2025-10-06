Nena iz crvenog tima o radu s Mirnom: 'Puno više se daje nego što je na ekranu'

Upravo je Nena, jedna od najistaknutijih članica crvenog tima, podijelila svoje dojmove koji otkrivaju što se zaista događa kada se kamere ugase. Gledajući show s druge strane, kao gledatelj, lako je stvoriti predodžbu o trenerima i njihovim metodama. Nena priznaje kako je i sama imala formirano mišljenje o Mirni, no iskustvo treninga uživo u potpunosti ga je promijenilo. "Dok sam gledala preko TV-a, imala sam dojam da jako puno priča na uho, potiče te da možeš nešto napraviti", započela je Nena , opisujući sliku koju je imala o Mirninom motivacijskom stilu. Međutim, stvarnost je, kako kaže, daleko nadmašila njena očekivanja. "Kad misliš da ne možeš, ona te gura da i dalje možeš", otkrila je Nena, naglašavajući ključnu razliku između onoga što se vidi na televiziji i onoga što natjecatelji proživljavaju. Nije riječ samo o riječima podrške, već o dubokoj i neumoljivoj posvećenosti da iz svakog kandidata izvuče i posljednji atom snage. Najsnažniji dojam na Nenu ostavila je razina energije i predanosti koju Mirna ulaže u svakog pojedinca, nešto što, prema njenim riječima, kamere ne mogu u potpunosti dočarati.

"A sad kad sam je upoznala, to je nekako... Puno više se daje nego što je na ekranu. Nekako mi se puno više daje", iskreno je priznala. Ta spoznaja otkrila joj je novu dimenziju trenerskog posla – onu koja se ne sastoji samo od vježbi i planova prehrane, već od istinske emocionalne i mentalne borbe koju treneri vode rame uz rame sa svojim timom. Iskustvo je bilo toliko pozitivno i otkrivajuće da je Nena izrazila želju da ovakva zamjena potraje i duže. "OK, naljutila sam se na Edu ovih osam ciklusa", rekla je kroz smijeh, "ali bih vrlo rado i voljela da se jedan tjedan zamijene treneri. Pa da možda mi budemo tjedan dana s Mirnom, a plavi tjedan dana s Edom, čisto da iskusimo jednog i drugog trenera." Ova neočekivana rotacija u tjednu podrške nije samo zbližila suparničke timove, već je kandidatima pružila dragocjen uvid u različite pristupe i podsjetila ih, ali i gledatelje, da se prava bitka i najveća podrška često događaju daleko od očiju javnosti. Za Nenu, to je bila lekcija o snazi koja se rađa iz povjerenja i spoznaji da te netko gura naprijed, čak i onda kada sam odustaneš od sebe.

