Nena iz 'Života na vagi' iskreno o Zvonimirovom odlasku i strategijama: 'Bio je žrtveno janje'

Nakon prošlotjednog šokantnog izbacivanja Zvonimira, jednog od najjačih natjecatelja, duhovi se još nisu smirili. Posebno je to pogodilo Nenu, koja je uoči novog vaganja otvorila dušu voditeljici Antoniji Blaće i progovorila o teškim trenucima, prijateljstvu i strategijama koje kroje sudbine preostalih kandidata

Tjedan iza kandidata bio je obilježen izrazito emotivnim izazovom u kojem je glavna nagrada bila korištenje mobitela - prilika da se nakon dugo vremena čuju sa svojim najmilijima. Pobjedu je odnio Dominik, a Nena, kao i ostali natjecatelji, nije mogla sakriti razočaranje. Njezine suze mnoge su iznenadile, no ona ističe kako to nije bio znak slabosti. "Mislim da se vidjelo kako mi je sjelo, tj. da mi nije uopće sjelo. Ali to je bila moja prirodna reakcija", objasnila je Nena, dodavši: "Moja brana nije popustila i neće popustiti, ali da je ovo bila igra emocijama, sigurno jest." Ova situacija dodatno je naglasila koliko je kandidatima teško biti odvojen od obitelji i koliko im znači svaki oblik podrške. Ipak, Nena je brzo vratila svoj prepoznatljivi fokus, objašnjavajući kako je životne lekcije naučila odavno. "Mene od malena mama nije naučila da dobijem sve što poželim. Borila se da me usmjeri da se trudim i zaradim sama za sebe", istaknula je, dajući do znanja da se ne oslanja na to da će joj netko nešto prepustiti.

icon-expand Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Najviše pažnje privukao je Nenin komentar o izbacivanju Zvonimira, s kojim je bila bliska unatoč tome što su bili u suparničkim timovima. Bez oklijevanja je iznijela svoje viđenje situacije koja je potresla kuću. "Mislim da je Zvone bio žrtveno janje na kraju", izjavila je Nena, šokiravši prisutne. Objasnila je kako je njegova fizička sprema i snaga, po kojoj je bio "iznad svih", bila glavni razlog zašto je postao meta. "Bez obzira na to što je on bio jako velika konkurencija, to se znalo od početka. Bio je po svemu nekako iznad nas." Priznala je da joj je njegov odlazak iznimno teško pao te da ga sama nikada ne bi mogla nominirati za izlazak. "Teško mi je palo, zato ga nisam mogla ni napisati. Da je bila bilo koja druga osoba iz suprotnog tima, napisala bih je bez problema, ali on je bio jedini kojega u tom trenu ne bih napisala", iskreno je rekla.

icon-expand Nena i Zvone, Život na vagi FOTO: RTL

Kao uspomenu na njihovo prijateljstvo, Zvone joj je ostavio poseban dar. "Ostavio mi je plavu timsku majicu", otkrila je Nena, objasnivši simboliku tog čina. Na samom početku showa, ona, Zvone i Tamara nadali su se da će završiti zajedno u plavom timu, no sudbina ih je razdvojila. Sada, kada su od te ekipe ostali samo ona i Zvone, ta plava majica postala je simbol neraskidive veze i sjećanje na zajedničke snove. Iako je tjedan za njom bio emotivno iscrpljujuć, Nena ostaje jedna od najfokusiranijih natjecateljica, spremna boriti se do samog kraja. Njezina iskrenost još je jednom pokazala da 'Život na vagi' nije samo borba s kilogramima, već i kompleksna igra međuljudskih odnosa, gdje se prijateljstva i lojalnost stavljaju na najveći mogući test. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':