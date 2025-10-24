Nena iz 'Života na vagi' iskreno pred finale za RTL.hr: 'Od početka sam sama sebi najveći oslonac'

Finalni tjedan donosi veliku napetost, a Nena za RTL.hr otkriva kako gleda na svoj put, tko joj je bio oslonac u najtežim trenucima i zašto vjeruje da svatko od kandidata ima pravo sanjati pobjedu.

Kako se osjećaš sada kada je natjecanje ušlo u samu završnicu?

Osjećam da je sve veća nestrpljivost prisutna za odlaskom kući, a isto tako i za željom da ostanem do samog kraja.

Često si u kući bila ona koja motivira druge, ali rijetko traži podršku za sebe. Tko je bio tvoj oslonac?

Imala sam Tamaru koja je prerano otišla, a iza nje pojedince iz svog nekadašnjeg crvenog tima, uključujući i Zvonimira iz suprotnog.

Zvonimir ti je ostavio majicu za uspomenu, a i sa Snežanom si bila posebno bliska. Koliko su ti ta prijateljstva značila u trenucima kad je bilo najteže?

Lijepo je kad imaš nekoga u teškim trenutcima da ti razgovorom mogu olakšati misli.

Nena, Život na vagi

Koji ti je kandidat tijekom sezone najviše prirastao srcu?

Tamara je bila prva osoba s kojom sam se povezala i jako mi je prirasla srcu zato što je veliki borac isto kao i ja! Isto tako, Zvonimir mi je jako drag jer sam s njima bila i cimerica pa smo dosta razgovarali i bili jedni drugima podrška.

Dominik je često u središtu taktika i rasprava. Kako ti gledaš na njegovu igru i ulogu u ovoj fazi?

Mislim da se Dominik malo previše opteretio nebitnim stvarima. Iako igra za sebe, on je osoba s kojom si uvijek mogao razgovarati i racionalno riješiti stvari ili probleme koje imaš s njim u tom trenutku.

Jeste li i dalje prijatelji?

Čujemo se ponekad, ali i dalje smo na relaciji dobrih poznanika.

Nena i Dominik, Život na vagi

Trener Edo rekao je da bi volio da budeš nježnija prema sebi i drugima. Jesi li tijekom ovog puta i sama to počela učiti?

Mislim da ću teško naučiti biti nježnija prema sebi jer sama od sebe uvijek očekujem više. Isto tako i od ljudi koje vidim kraj sebe i za koje sam sigurna da mogu - želim da i oni daju više i da otkriju svoje mogućnosti.

Što bi voljela da tvoja djeca nauče gledajući tvoj put u Životu na vagi'?

Želim da moja djeca nauče i znaju da se uvijek treba boriti u životu, da treba ljudima u lice govoriti ono što misliš i da ne osuđuju one koje ne poznaju na temelju onoga što vide.

Vidiš li sebe kao moguću pobjednicu devete sezone Života na vagi'?

Mislim da se svatko od nas može zamisliti kao pobjednik, ali jedno su želje, a drugo mogućnosti. Iako je možda moj put do željene kilaže najkraći, ne mora značiti da će biti i najbrži.

Nena, Život na vagi

