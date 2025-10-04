Nena iz 'Života na vagi' iznenadila trenericu Mirnu: 'Ona je zvijer, bolja je i od Dominika!'

Trening je započeo s jasnim ciljem - izvući i zadnji atom snage iz natjecatelja. Nena i Dominik, svjesni da predstavljaju svoj crveni tim, dali su sve od sebe da "osvijetlaju obraz", kako je i sama Mirna primijetila. No, dok je trening odmicao, a intenzitet rastao, fokus trenerice sve se više usmjeravao prema Neni, čija je izdržljivost i predanost počela odskakati od ostatka grupe. Mirna, poznata po tome da rijetko ostaje bez riječi, nije skrivala oduševljenje.

"Ali ova mala... ne vrijedi je nazvati mala zvijer, ali, dobro, ne znam, jako me iznenadila", komentirala je vidno impresionirana. Priznala je da je čula priče o Neninoj snazi, ali ono što je vidjela vlastitim očima nadmašilo je sva očekivanja. Vrhunac iznenađenja došao je kada je Mirna direktno usporedila Nenu s njezinim timskim kolegom, snažnim Dominikom, koji je također bio na treningu. "Čula sam od jedne priče da je ona jedna od najboljih u crvenom timu. A sad iz priloženog mogu vidjeti da je čak bolja i od Dominika", izjavila je trenerica, dodajući ključan detalj koji svjedoči o Neninoj mentalnoj čvrstoći: "Ne posustaje i čak kad se zbroji vrijeme, odrađuje vježbe do kraja, bez obzira što je vrijeme stalo."