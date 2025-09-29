Nena iz 'Života na vagi' o tri kćerke i suprugu: 'Kad bih pobijedila, odvela bih ih na dugo očekivano putovanje u Disneyland

"Ponijela sam njihove fotografije, ali trenutačno ih ne želim gledati jer si ne želim otežati ovo", naglasila je za 24sata.

Nena je kandidatkinja ' Života na vagi ' koja se pokazala kao jaka karika crvenog tima. Trudi se na treninzima i polako, ali sigurno skida kilograme. Sve što radi, radi prvenstveno zbog sebe, ali i zbog svoje obitelji, supruga i tri kćeri.

U show je ušla s 103,8 kilograma, a na posljednjem je vaganju imala 91,8 kilograma. Otkrila je što bi učinila u slučaju pobjede u showu.

"Kad bih pobijedila, djeci bih pružila veću potporu sa štednjom, a i odvela bih ih na dugo očekivano putovanje u Disneyland. Potaknula bih ih i da još više da pomognu onima koji ne mogu i nemaju jer se dobro dobrim vraća", rekla je Nena, koja u showu želi pronaći staru sebe.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.