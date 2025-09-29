Emisije
Život na vagi

Nena iz 'Života na vagi' o tri kćerke i suprugu: 'Kad bih pobijedila, odvela bih ih na dugo očekivano putovanje u Disneyland

Nena je otkrila što bi učinila u slučaju pobjede u 'Životu na vagi'

RTL.hr
29.09.2025 13:34

Nena je kandidatkinja 'Života na vagi' koja se pokazala kao jaka karika crvenog tima. Trudi se na treninzima i polako, ali sigurno skida kilograme.  Sve što radi, radi prvenstveno zbog sebe, ali i zbog svoje obitelji, supruga i tri kćeri.

"Ponijela sam njihove fotografije, ali trenutačno ih ne želim gledati jer si ne želim otežati ovo", naglasila je za 24sata. 

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

 U show je ušla s 103,8 kilograma, a na posljednjem je vaganju imala 91,8 kilograma. Otkrila je što bi učinila u slučaju pobjede u showu. 

"Kad bih pobijedila, djeci bih pružila veću potporu sa štednjom, a i odvela bih ih na dugo očekivano putovanje u Disneyland. Potaknula bih ih i da još više da pomognu onima koji ne mogu i nemaju jer se dobro dobrim vraća", rekla je Nena, koja u showu želi pronaći staru sebe. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

