Život na vagi

Nena je majka troje djece i radi noćnu smjenu: 'Prijateljica me nagovorila na ovo, rekla je da mogu sve kad se zauzmem'

Vaga je pokazala 103,8 kilograma, a 27-godišnja majka troje djece odlučna je u namjeri da se vrati sebi i starom osjećaju sreće u vlastitoj koži

RTL.hr
03.09.2025 11:19

Nena (27) iz Dicma i dalje osvaja gledatelje svojom iskrenošću, toplinom i ranjivošću. Nakon što je otvoreno progovorila o borbi s vlastitim odrazom u ogledalu, sada je stala i pred vagu koja je pokazala 103,8 kilograma. S obzirom na njezinu visinu od 157 centimetara, taj broj djeluje još ozbiljnije, no Nena se ne predaje.

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

"Prijateljica me nagovorila da se prijavim", rekla je. "Rekla mi je da sam uporna kad se stvarno zauzmem za nešto." Te riječi su je pokrenule, a danas su joj misao vodilja. Iza Nene je nekoliko teških godina u kojima se nakon poroda nije uspjela vratiti sebi. Višak kilograma počeo se nakupljati, motivacija padati, a ogledalo je postalo neprijatelj.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

