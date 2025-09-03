Nena je majka troje djece i radi noćnu smjenu: 'Prijateljica me nagovorila na ovo, rekla je da mogu sve kad se zauzmem'

Nena (27) iz Dicma i dalje osvaja gledatelje svojom iskrenošću, toplinom i ranjivošću. Nakon što je otvoreno progovorila o borbi s vlastitim odrazom u ogledalu, sada je stala i pred vagu koja je pokazala 103,8 kilograma . S obzirom na njezinu visinu od 157 centimetara, taj broj djeluje još ozbiljnije, no Nena se ne predaje.

"Prijateljica me nagovorila da se prijavim", rekla je. "Rekla mi je da sam uporna kad se stvarno zauzmem za nešto." Te riječi su je pokrenule, a danas su joj misao vodilja. Iza Nene je nekoliko teških godina u kojima se nakon poroda nije uspjela vratiti sebi. Višak kilograma počeo se nakupljati, motivacija padati, a ogledalo je postalo neprijatelj.

