Nena oduševila rezultatom na vagi u ključnom trenutku: 'Bravo, Neno! Vraćaš nadu ekipi!'

Nena je na vaganje stigla nakon tjedna koji je za mnoge bio emotivni vrtuljak. Susret s najmilijima donio je motivaciju, ali i nove sumnje. U razgovoru s voditeljicom Antonijom Blaće, priznala je kako se osjeća. "Bez obzira na to što mi je rečeno da je sve OK, meni je opet nekako... možda u mojoj glavi uvijek postoji 'ali'", iskreno je podijelila, otkrivajući unutarnju borbu koja se odvijala iza njezine odlučne vanjštine. Antonija je podsjetila kako je Nena od samog početka pokazivala iznimnu kompetitivnost, što je dokazala i osvajanjem dodatne prednosti od pola kilograma za cijeli tim. Upravo je ta njezina borbenost postala glavna tema razgovora. "Ima li Nena onaj pobjednički duh o kojem smo pričali?" upitala je Antonija trenera Edu. Odgovor trenera Ede bio je više nego jasan i iznimno strastven. "Normalno!" uzviknuo je, opisujući Nenu kao jednu od najnevjerojatnijih natjecateljica. "Ako je onaj tamo lud, ova je ista luda, jednako, ako ne još i luđa", rekao je Edo, uspoređujući je sa Zvonom. Otkrio je detalj s treninga koji je sve ostavio bez daha: "Ona je na assault bikeu sat vremena nas argumentom uradila... Ja sam svašta vidio u životu, ali da netko može sat vremena udarati po jednoj spravi onako kako je to ona uradila, to je kap koja je prelila čašu."

icon-expand Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Njegovo divljenje bilo je pomiješano s potpunom zbunjenošću, što je sažeo u ključno pitanje: "Ako si toliko sposobna i ako si toliko u stanju napraviti to što si napravila, zašto si u 'Životu na vagi', k vragu?" Nenin odgovor bio je duboko osoban i iskren, otkrivajući srž njezine borbe. "Ja sam prije trudnoća bila cura koja je stalno bila u pokretu, trenirala, pazila... A onda, nakon djece, nekako sam se izgubila. Postala sam samo mama, a Nena je nestala", započela je, boreći se s emocijama. "Svaki put kad bih krenula vježbati, trajalo bi kratko. Razočaraš se u sebe, misliš da više nisi sposobna. Najveći mi je strah da se sve ovo ne vrati na staro, i još gore, kad izađem odavde. Ali zato sam tu, da dokažem sebi da ona stara Nena još uvijek postoji", priznala je, spajajući svoj najveći strah s odlučnošću da se to ovaj put ne dogodi. Napetost u studiju dosegla je vrhunac kada je Nena, s početnom težinom od 90,3 kilograma, stala na vagu. U trenutku kada je zajednički cilj tima bio daleko, a crvena linija prijetila mnogima, njezin je rezultat bio ključan.

