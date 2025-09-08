Nena otvorila dušu o ocu koji ju je napustio: 'Sretno mu bilo, što dalje od mene!'

U 'Životu na vagi', svaka kap znoja skriva puno više od fizičkog napora, iza nje su često godine borbi, tuge i neizgovorenih riječi. Tijekom treninga, Nena je pred trenerom Edom otvorila jedno od najdubljih poglavlja svog života, odnos s ocem koji je napustio nju i njezinu majku dok je bila dijete. "Uvijek mi je trebala validacija. Otišla sam u Bosnu, gdje on živi. Porazgovarali smo. Rekao mi je da nisam kriva. I to mi je donijelo neki mir." No, umjesto očekivanog pomirenja, Nena je ostala pri svom: "Sretno mu bilo, što dalje od mene. Razočarana sam."

Trener Edo je sve pažljivo slušao i dodao: "Ona je napravila distancu u emocijama i to je potpuno prirodno i logično." Nena je svjesna da neke stvari ne može popraviti, bez obzira na isprike ili zakašnjele riječi: "Ne možeš to nikad nadomjestit. Previše je godina prošlo i to se ne može vratiti."

