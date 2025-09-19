Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Nena otvorila srce u 'Životu na vagi': 'Da je moja očinska figura bila kao Edo, možda bi sve bilo drugačije'

Prije vaganja, Nena je podijelila emotivnu ispovijest o svom ocu i priznala koliko joj Edo znači kao očinska figura u showu

RTL.hr
19.09.2025 18:00

Iako je svako vaganje u 'Životu na vagi' nabijeno emocijama, Nena je ovaj put otvorila posebno osjetljivu temu, svoj odnos s ocem. Govoreći o treneru Edi, priznala je koliko joj njegova uloga znači: "Možda da je moja očinska figura bila takva, možda bi bilo bolje. Ali što se tiče mene osobno, mislim da treninzi prolaze odlično." Nena se osvrnula i na svoj biološki odnos, priznajući da ne osjeća potrebu za promjenama: "Ne bih promijenila ništa, nema svrhe to mijenjati. Ako netko nije skupio hrabrosti kontaktirati me u 26 godina, ne trebam ni ja sad."

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

U razgovoru je dodala kako je bila pažljiva da ne ode predaleko u svojim riječima: "Mislim da sve što sam rekla, rekla sam onako kako sam trebala. Da se možda čak suzdržavam da ne bih rekla nešto ružno, ali mislim da nije zaslužio ništa lijepše da mu se kaže."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

nena život na vagi
Život na vagi

Ivica je u svojoj drugoj sezoni 'Života na vagi' ipak ostvario velik cilj: 'Napokon sam uspio obući vatrogasno odijelo'

Moglo bi te zanimati

'Uplaćivala sam mise da ovdje upadnem!' Vaga ne prašta, crvena linija je nemilosrdna - netko ide kući!

Misli da koči tim, nesvjesna da pomiče vlastite granice! Kate postigla ono o čemu donedavno nije mogla ni sanjati: 'Razlika nebo i zemlja!'

Plavi i crveni slavili Zvonimira, pa se u zraku pojavila sumnja: Tko je što rekao?

Edo prozvao crvene, ignorirali su kapetana! 'Ništa niste iskomunicirali!'

Najmlađa kandidatkinja pred odustajanjem? Mirna pokazala što znači biti prava trenerica

Silvija za RTL.hr o vjenčanju s Mislavom: 'Brojimo sitno. Nervoze nema, a doći će nam gotovo cijeli crveni tim 'Života na vagi'