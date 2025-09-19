Nena otvorila srce u 'Životu na vagi': 'Da je moja očinska figura bila kao Edo, možda bi sve bilo drugačije'

Iako je svako vaganje u 'Životu na vagi' nabijeno emocijama, Nena je ovaj put otvorila posebno osjetljivu temu, svoj odnos s ocem. Govoreći o treneru Edi, priznala je koliko joj njegova uloga znači: "Možda da je moja očinska figura bila takva, možda bi bilo bolje. Ali što se tiče mene osobno, mislim da treninzi prolaze odlično." Nena se osvrnula i na svoj biološki odnos, priznajući da ne osjeća potrebu za promjenama: "Ne bih promijenila ništa, nema svrhe to mijenjati. Ako netko nije skupio hrabrosti kontaktirati me u 26 godina, ne trebam ni ja sad."

U razgovoru je dodala kako je bila pažljiva da ne ode predaleko u svojim riječima: "Mislim da sve što sam rekla, rekla sam onako kako sam trebala. Da se možda čak suzdržavam da ne bih rekla nešto ružno, ali mislim da nije zaslužio ništa lijepše da mu se kaže."

