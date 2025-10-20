Nena slomljena zbog neispunjenog Dominikovog obećanja: 'Pogodilo me...'

Dominik je pokušao objasniti svoj postupak preskakanja ograde zbog čega je Nena izgubila izazov. Istaknuo je kako pravila nisu izričito zabranjivala takav potez i da je jednostavno iskoristio svoju fizičku prednost.

"Ja sam otac četvero djece. Doma imam trudnu ženu. Nisam mogao dopustiti," rekao je, objašnjavajući da ga je brinulo stanje kod kuće i da je čežnja za obitelji bila jača od svega. "Moja čežnja da se javim svojoj obitelji je puno veća od toga da ja njoj prepustim tu nagradu," bio je iskren.

Dominik je kasnije prišao Neni, zagrlio je i rekao joj da mu je žao, ali da jednostavno nije mogao popustiti. Iako tvrdi da je između njih dvoje sve u redu, gorak okus ostao je ne samo kod Nene, već i kod dijela natjecatelja koji su smatrali da potez nije bio u duhu fair playa. "Pa dobro, možda nije trebao preskakati. Trebao je otrčati skupa s njom, pa ako stigne, stigne. Da sam ja opstala do kraja, sačekala bih i pustila Nenu", komentirali su kandidati.