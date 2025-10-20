Nena slomljena zbog neispunjenog Dominikovog obećanja: 'Pogodilo me...'

Dominik je pokušao objasniti svoj postupak preskakanja ograde zbog čega je Nena izgubila izazov. Istaknuo je kako pravila nisu izričito zabranjivala takav potez i da je jednostavno iskoristio svoju fizičku prednost.
"Ja sam otac četvero djece. Doma imam trudnu ženu. Nisam mogao dopustiti," rekao je, objašnjavajući da ga je brinulo stanje kod kuće i da je čežnja za obitelji bila jača od svega. "Moja čežnja da se javim svojoj obitelji je puno veća od toga da ja njoj prepustim tu nagradu," bio je iskren.
Dominik je kasnije prišao Neni, zagrlio je i rekao joj da mu je žao, ali da jednostavno nije mogao popustiti. Iako tvrdi da je između njih dvoje sve u redu, gorak okus ostao je ne samo kod Nene, već i kod dijela natjecatelja koji su smatrali da potez nije bio u duhu fair playa. "Pa dobro, možda nije trebao preskakati. Trebao je otrčati skupa s njom, pa ako stigne, stigne. Da sam ja opstala do kraja, sačekala bih i pustila Nenu", komentirali su kandidati.
Prekršeno obećanje? Razočaranje u očima majke
Ono što je cijeloj situaciji dalo dodatnu težinu jest Nenino otkriće da ovo nije bio samo poraz u igri, već i iznevjereno obećanje. Kako je otkrila, Dominik joj je ranije, prije jednog od izazova, obećao da će joj prepustiti bilo kakvu nagradu koja bude vezana za obitelj.
"Pogodilo me to jedno... kao obećanje koje se na kraju nije ispunilo," priznala je Nena, vidno povrijeđena. "On je meni obećao ako bude nešto za obitelj, da će to prepustiti meni. Na kraju, je li to obećanje ispunio?"
Iako kaže da mu ne zamjera jer razumije da je i on roditelj, osjećaj izdaje je očit. "Jedino zamjeram to što, na primjer, ja kad nešto obećam, držim se isključivo tog obećanja. Onda ie radije nemoj obećati nego da ga kasnije ne ispuniš," zaključila je.
