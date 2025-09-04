Emisije
Život na vagi

Nena u suzama nakon poraza crvenih: 'Najlakša sam, pa me žele van'

Nakon što je crveni tim izgubio izazov, Nena se našla pod pritiskom crvene crte, a Edo priznaje da je baš ona dala najviše od svih

RTL.hr
04.09.2025 21:55

Poraz crvenog tima u prvom velikom izazovu donio je i strah od crvene crte, a posebno ga osjeća Nena, najlakša među kandidatima ovog tima. Iako se borila, trudila i dala sve od sebe, osjećaj nepravde ju je slomio. "Znam da me neće štedjeti jer sam na početku čula da su komentirali da sam najlakša, da je meni najbolje, da bi oni moju kilažu... A ja ne bih htjela ići kući", rekla je Nena kroz suze.

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Dok je ostatak tima pokušavao analizirati što je pošlo po zlu, trener Edo nije skrivao emocije: "Nena je danas najviše dala za svoj tim. Nažalost, nije bilo sreće. Žao mi je što je u takvom stanju, ali mislim da ima razloga biti ponosna na sebe." Trener ju tješi, motivira, pokušava joj vratiti fokus i vjeru, ali crvena crta je sve bliža, a kalkulacije među kandidatima već počinju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

