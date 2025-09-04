Nena u suzama nakon poraza crvenih: 'Najlakša sam, pa me žele van'

Poraz crvenog tima u prvom velikom izazovu donio je i strah od crvene crte, a posebno ga osjeća Nena, najlakša među kandidatima ovog tima. Iako se borila, trudila i dala sve od sebe, osjećaj nepravde ju je slomio. "Znam da me neće štedjeti jer sam na početku čula da su komentirali da sam najlakša, da je meni najbolje, da bi oni moju kilažu... A ja ne bih htjela ići kući", rekla je Nena kroz suze.

Dok je ostatak tima pokušavao analizirati što je pošlo po zlu, trener Edo nije skrivao emocije: "Nena je danas najviše dala za svoj tim. Nažalost, nije bilo sreće. Žao mi je što je u takvom stanju, ali mislim da ima razloga biti ponosna na sebe." Trener ju tješi, motivira, pokušava joj vratiti fokus i vjeru, ali crvena crta je sve bliža, a kalkulacije među kandidatima već počinju.

