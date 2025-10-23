Nenin glas vrijedit će dvostruko na sljedećim eliminacijama: Bivši crveni tim preuzima kontrolu, plavi pred zidom?

Pred natjecatelje je postavljen jedan od posljednjih i najzahtjevnijih izazova u sezoni. Zadatak je bio naizgled jednostavan, ali u praksi iznimno naporan: pomoću male kutlače, popularno zvane "šefica", prenijeti 50 litara tekućine iz velikog spremnika u vlastiti. Voditelji su jasno najavili da će testirati "upornost, preciznost, ali malo i živce", a ulozi su bili veći no ikad. Pobjednik osvaja nagradu koja u ovoj fazi natjecanja vrijedi više od bilo kakvog imuniteta - dupli glas na eliminacijama.
Iako su neki natjecatelji, poput Dominika, isprva bili skeptični oko nagrade, smatrajući da "omjer uloženog i dobivenog nije baš bajan", brzo su shvatili njezin strateški potencijal. "Malo razmišljajući, nagrada bi mogla biti jako, jako dobra", priznao je Dominik, svjestan da bi ta prednost mogla biti ključna za ostanak njegovog tima u igri.
U izazovu koji je zahtijevao kombinaciju brzine i mirne ruke, mnogi su favorizirali mlađe i fizički spremnije natjecatelje. Međutim, Nena je sve iznenadila. Utrku je odradila u nevjerojatnom ritmu, bez posustajanja, i prva napunila svoj spremnik nakon iscrpljujućih 50 minuta. Njezina pobjeda ostavila je bez riječi i trenere i suparnike.
"Da budem potpuno iskren, nisam očekivao da će Nena to tako brzo i tako dinamično i u tako dobrom ritmu odraditi", priznao je trener Edo. "Očekivao sam malo više poteškoća, ali žena je stvarno razvalila ovaj izazov i kapa dolje. Svaka čast."
Odmah nakon izazova, kalkulacije su počele. Pobjeda bivšeg crvenog tima, kojeg predvode Nena i Dominik, dala im je apsolutnu kontrolu nad sljedećim izbacivanjem. Hladna matematika bila je poražavajuća za plavi tim.
"Možemo, čak sigurno reći da će nekoga od plavaca izbaciti. Jer teoretski oni sad imaju četiri glasa, a mi imamo tri glasa", objasnio je jedan od natjecatelja svjestan teške situacije. "Mislim da netko od nas ide doma."
Dominik je Neninu nagradu odmah nazvao pravim "game changerom" i s njom počeo razrađivati strategiju. Analizirali su postotke izgubljene mase i potencijalne mete, svjesni da im ova prilika omogućuje da eliminiraju najjaču konkurenciju iz suparničkog tabora. Više se nije radilo samo o osobnom napretku, već o nemilosrdnoj timskoj taktici.
Sama Nena, osnažena pobjedom i moći koju je dobila, pokazala je da je spremna odigrati igru do kraja, bez kompromisa. Njezina izjava nakon izazova jasno je dala do znanja da neće oklijevati.
"Lijepo je imati moć, samo je treba znati iskoristiti. A ja ću svoju ovaj tjedan iskoristiti", odlučno je poručila.
