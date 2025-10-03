Nenin suprug oduševljen njezinom novom linijom: 'Baš je savršena!'

U epizodi punoj suza, osmijeha i stisnutih zagrljaja, Snežana i Nena dočekale su svoje obitelji - a susreti sa suputnicima i djecom otkrili su koliko je njihova transformacija zapanjila čak i najbliže. Snežana je prva ugledala svoju suprugu – i odmah ju je upoznala s Edom Mehmedovićem, uz riječi: "Ovo je moj trener." No njezina supruga jedva je prepoznala osobu koju grli: "Smanjile su ti se vene... dosta si skinula trbuha... noge su ti top!" Na kraju je zaključila: "Djeluje mi puno smirenije."

Nešto kasnije, Nena je zagrlila svoje dvije kćeri i supruga, koji je bez zadrške izrekao ono što su svi pomislili: "Vidi šta se istesala. Dosta mi je lijepa. Baš je savršena. Sasvim jedna druga osoba koja je otišla - nego sada."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.