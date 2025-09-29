Emisije
Život na vagi

Nenine suze u 'Životu na vagi' otkrile bolnu istinu o odvojenosti

Nakon tjedana izolacije, odricanja i borbe s vlastitim granicama, jedan naizgled bezazlen događaj, gledanje dječjeg crtića, pretvorio se u snažan emocionalni okidač za jednu od natjecateljica - Nenu

RTL.hr
29.09.2025 22:10

Kandidati su kao nagradu dobili takozvanu "chill out" zonu, opremljenu televizorom i hladnjakom punim primamljivih, ali zabranjenih namirnica. U potrazi za sadržajem koji bi ih opustio, povela se rasprava o gledanju crtića. Prijedlog da se upali popularna "Peppa Praščić" izazvao je smijeh i šalu među kandidatima, no za Nenu je to bio trenutak koji ju je slomio. Zvuk uvodne špice i poznati likovi s ekrana vratili su je u njezin dom, uz njezinu djecu. "To je crtić koji se kod mene najčešće gleda u kući", uspjela je izgovoriti prije nego što su je preplavile suze. U tom trenutku, težina sedam tjedana odvojenosti postala je nepodnošljiva.

Dominik i Nena, Život na vagi
Dominik i Nena, Život na vagi FOTO: RTL

"Nismo nikad ovoliko bili odvojeni. Ovo je već sedmi tjedan i nemaš kontakt", povjerila se kroz suze. "Bez obzira na to što smo svi ponijeli slike, opet imaš dojam da puno toga propuštaš. I sad je ovo baš, baš previše." Neninu tugu i slom prvi je primijetio kapetan crvenog tima, Dominik. Dok su se ostali još šalili, on je prepoznao dubinu njezine boli. Shvativši da prizori s ekrana Nenu podsjećaju na obitelj i sve što propušta, odmah joj je prišao kako bi je utješio. "Više puta mi je rekla da njezini klinci jako vole Peppu Praščić i da oni to često gledaju", objasnio je kasnije Dominik. "Primijetio sam vrlo brzo da je počela plakati. Samo sam joj želio dati podršku. Apsolutno ju razumijem." Njegova brza i empatična reakcija pokazala je snagu zajedništva koja se razvija među kandidatima, koji dijele ne samo treninge i obroke, već i najdublje strahove i slabosti.

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

