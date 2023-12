Neobičan izazov za koji se vrijedi boriti: 'Kilogram i pol velika je prednost za svakoga'

Samo da ne bude previše zahtjevno da mogu sudjelovati", komentirao je Jure kojeg i dalje muče jaki bolovi u leđima, no nada se da će ipak moći odraditi zadatak, pogotovo kad je čuo o kakvoj je nagradi riječ. Vidim sreću na njihovim licima kad sam im rekla da u ovom izazovu mogu osvojiti čak 1,5 kilogram prednosti na idućem vaganju, što je skoro kao imunitet, vrijedi se za to boriti", Mirna, a Marie dodala: Stvarno je primamljiva nagrada. To je dosta velika prednost za svakoga."