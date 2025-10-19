Neočekivani savezi i prava prijateljstva: Ovi odnosi su iznenadili gledatelje!

Iako je 'Život na vagi' natjecanje u kojem svatko na kraju igra za sebe, u kući su se rodila i učvrstila neka snažna prijateljstva, od iskrenih podrški do neočekivanih saveza koji su postali zaštitni znak ove sezone

icon-close

Ako postoji nešto što iznenadi čak i same natjecatelje 'Života na vagi', onda su to prijateljstva koja nastaju usred najtežih izazova - između znoja, suza i taktika. I dok su neki odnosi počeli tiho, sramežljivo i gotovo slučajno, do jedanaestog tjedna pokazalo se da upravo ti odnosi znače najviše. Jedan od najemotivnijih trenutaka u kući bio je proslava Neninog rođendana. Iako se u showu stalno govori o kilogramima, brojkama i treninzima, taj dan bio je posvećen ljudima. Nena je jedna od kandidatkinja koju gledatelji doživljavaju kao tihu snagu plavog tima, a njezin blizak odnos sa Zvonom pokazao je koliko zajedništvo u kući zna značiti. Njih dvoje nisu bili samo suigrači, već i osobe koje su jedna drugoj bile oslonac u trenucima napetosti, a i kad su se pizze servirale, znali su zajedno i zašaliti i "zagristi" u problem.

icon-close

Nakon ispadanja, Ivan GallaSandalla otvoreno je pokazao koliko su mu Domagoj i Dominik značili kao cimeri i prijatelji. Na sprave u teretani zalijepio je njihove fotografije i Edinu jer su upravo oni bili njegova mala obitelj u kući. Taj čin nije bio samo šala, već simbol koliko se duboke veze mogu stvoriti iza kamera. Njihovo prijateljstvo nastalo je u prvim tjednima.

icon-expand Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Katarinin odlazak iz showa bio je jedan od najemotivnijih trenutaka tjedna. Dok su svi gledali prema vagi i rezultatima, Marija je gledala prema prijateljici. "Teško mi pada iskreno odlazak Kate. S njom sam stvarno kliknula na prvu. Ona mi je k'o mater. Sve sam joj lijepo rekla, daje mi savjete... Isplakala sam se i rekla sam da više neću plakati, ali sam joj rekla da se drži vani i da smršavi, da dođe u finale fit", rekla je kroz suze Marija. Njihova veza nije bila strateška - bila je iskrena, topla i ljudska.

icon-close

Kada su individualni izazovi počeli, maska timova je pala. Josipa i Ante našli su se na 'tapeti', percipirani kao najslabije karike. Umjesto da ih to udalji, još ih je više povezalo. "Na tapeti smo već tjednima, tako da ništa čudno," rekla je Josipa Anti, a on dodao: "Ja sam drugi po redu kandidat jer imam ozljedu u koju i dalje ne vjeruju." Upravo u toj ranjivosti, stvorilo se prijateljstvo koje se ne temelji na snazi, već na razumijevanju i solidarnosti.

icon-expand Josipa i Ante, Život na vagi FOTO: RTL

U natjecanju gdje na kraju pobjeđuje samo jedan, ova prijateljstva su podsjetnik da se pravi pobjednici često ne biraju na vagi, nego u trenucima kad si netko pruži ruku. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':