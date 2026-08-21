Nevjerojatna transformacija: Alina iz 'Života na vagi' u kupaćem pokazala zavidnu figuru

Simpatična Alina, koja je svojom borbenošću i emotivnom pričom osvojila gledatelje 'Života na vagi', ljetne dane provodi uživajući na Jadranu, a kao savršenu destinaciju za opuštanje odabrala je bajkovitu Opatiju.
Zavidna linija i osmijeh na opatijskoj plaži
Na svojim društvenim mrežama podijelila je kolaž fotografija s plaže na kojima ponosno pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu. Uz osmijeh i prepoznatljivu energiju, Alina je pokazala fantastičnu liniju, a fotografije s opatijske obale jasno dokazuju koliko su se trud i disciplina isplatili.
Trening je i dalje nezaobilazan dio rutine
Da njezina zavidna forma ne dolazi slučajno, Alina redovito dokazuje i kadrovima iz teretane. Čak i tijekom ljetnih mjeseci i putovanja, održavanje kondicije i zdrav način života ostali su njezin visoki prioritet.
Redovitim treninzima u fitness studiju nastavlja raditi na svojoj snazi i oblikovanju tijela, što pokazuje da je promjena životnih navika za nju bila trajna odluka, a ne samo kratkotrajni projekt.