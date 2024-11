Nikad ljući Edo vikao na Ivicu: 'To me frustrira, dali smo ti vremena!'

Trener Edo je iskreno razgovarao s Ivicom, a taj razgovor nije bio najugodniji. ''Ja sam po svojoj prirodi, rekao bih, prilično empatična osoba. No, u zadnje vrijeme imam jako veliki problem osjećati empatiju prema tebi. To me, na neki način, frustrira'', priznao mu je Edo. "Jasno mi je da si težak i da ti je teško, no s druge strane, koliko si ovaj tjedan radio ekstra, u odnosu na prošli tjedan?'', upitao ga je, a Ivica je odgovorio minimalno 50 posto više, s čime se Edo nije složio.

''Nije mi teško priznati da nisam radio dodatne treninge, ako lažem njemu, lažem sam sebi. Mislim da nije fer i korektno'', priznao je, ipak, Ivica.