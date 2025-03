Nikolina iz 'Života na vagi' je sretno zaljubljena! Za RTL.hr otkrila: 'Podrška mi je u borbi s kilogramima'

"Asmir i ja smo skupa već duže vrijeme. On je moja velika podrška. Razumije me u svemu i podržava", ispričala je.

Otkrila je da joj je podrška u njezinim fizičkim aktivnostima. "Ide sa mnom u šetnju, odnosno zajedno brzo hodamo jer zna da je to meni potrebno. Poslije te šetnje se znamo dobro nasmijati jer on voli puno pričati dok sam ja tip osobe koji kad hoda, kad mi je to kao trening, ja šutim, ne volim pričati", rekla je Nikolina.