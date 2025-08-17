Nikolina iz 'Života na vagi' uživa u ljubavnoj sreći: 'On je moja velika podrška'

Pobjednica nefinalistica osme sezone 'Života na vagi' Nikolina objavila je fotografije sa svojim dečkom Asmirom s kojim je nedavno proslavila drugu godišnjicu veze

icon-close

Pobjednica nefinalistica osme sezone 'Života na vagi' Nikolina na Instagramu je podijelila fotografije sa svojim dečkom Asmirom. Uživali su u adrenalinskom parku te nasmijano pozirali. "Malo uživanja s Asmirom", poručila je Nikolina u opisu objave.

icon-expand Nikolina, Život na vagi FOTO: Instagram

Nikolina i Asmir su prošlog mjeseca proslavili i drugu godišnjicu veze. "Neka nam je sretna i još puno njih", napisala je Nikolina tada na Instagramu. Inače, Nikolina je nedavno za RTL.hr potvrdila da je u sretnoj vezi. "Asmir i ja smo skupa već duže vrijeme. On je moja velika podrška. Razumije me u svemu i podržava", ispričala je.

icon-expand Nikolina Radušić s dečkom FOTO: Privatni album

Otkrila je da joj je podrška u njezinim fizičkim aktivnostima. "Ide sa mnom u šetnju, odnosno zajedno brzo hodamo jer zna da je to meni potrebno. Poslije te šetnje se znamo dobro nasmijati jer on voli puno pričati dok sam ja tip osobe koji kad hoda, kad mi je to kao trening, ja šutim, ne volim pričati", rekla je Nikolina. Otkrila je kako je upoznala Asmira. "Upoznali smo se eto preko jedne društvene mreže sasvim slučajno, ali eto, nakon dugih razgovora i dopisivanja koja su trajala pola godine odlučili smo se upoznati i evo nas tako skupa dandanas", ispričala je.

icon-expand Nikolina Radušić s dečkom FOTO: Privatni album

Osvrnula se i na svoju transformaciju koju je započela u osmoj sezoni 'Života na vagi' i nastavila nakon završetka showa. "Naravno, nije imao ništa protiv moje debljine, ali je vidio da meni to smeta i tako da me podržava i uz mene je što se tiče moje borbe s kilogramima", istaknula je Nikolina. Nova sezona Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!