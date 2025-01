Nikolina iz 'Života na vagi' za RTL.hr o idealnoj kilaži i što je učinila s novcima: 'Vratila sam dugove'

Nikolina je pobjednica nefinalistica 'Života na vagi' , a sada je za RTL.hr otkrila što je učinila s glavnom nagradom i trenira li i dalje te pazi li na prehranu. ''Imala sam pauzu od treninga i zdrave prehrane tijekom blagdana. Odlučila sam samo odmarati i stvarno jesam, a sada sam ponovno krenula s tim režimom. Malo ću hodati, a malo trenirati doma. Koliko mogu uz sve ostale obveze'', otkrila je Nikolina koja ide pješice do posla ili hoda oko zagrebačkog jezera Jarun.

''Do posla imam pješice deset kilometara ili prođem to ili odem hodati oko Jaruna pa to bude osam kilometara'', otkrila je. ''Inače sam super i odlično se osjećam, ali nisam se vagala jer ne želim biti opsjednuta time. Ipak, ono što sam primijetila je da više nikako ne mogu pojesti istu količinu kao prije. Bila sam sa sinom u restoranu i ostavila više od pola pizze'', ispričala je Nikolina i otkrila što je učinila s glavnom nagradom.