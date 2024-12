Nikolina kroz show pobijedila tugu: 'Nema one tuge, oči mi se sjaje – počela sam voljeti sebe'

Nikolina je na vaganju priznala kako ju je šokiralo kada je vidjela staru sebe na snimci. ''Kad sam vidjela što sam si napravila, rasplakala sam se jer sam se šokirala, ali ne toliko izgledom nego s tim svojim licem... Baš sam si vidjela to neko nezadovoljstvo i koliko sam jadna, tugu u sebi. Sada kada se pogledam u ogledalo ne vidim to'', objasnila je.

"Jako mi se sviđa moj odraz u ogledalu, jako sam zadovoljna. Nema one tuge koju sam imala prije no što sam došla u 'Život na vagi', oči mi se sjaje, to je ta neka sreće'', dodala je i rekla kako ipak pokušava ostati sabrana.