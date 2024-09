Nikolina podijelila potresnu priču: 'Skoro me silovao, zbog toga sam izgubila osjećaje'

"Jedan me muškarac skoro silovao. Izborila sam se za sebe, pobjegla sam iz automobila. Dosad sam više glumila kroz život nego što sam bila to što jesam. U smislu da sam hrabra, da mi nitko ništa ne može, zaista se čovjek promijeni. Izgubila sam osjećaje. Dugo godina su svi mislili da sam hladna osoba. Za moju situaciju su znale samo dvije prijateljice. One su za to htjele reći mojim roditeljima, ali ja nisam dala. Poznavajući svog oca, on bi čovjeka ubio. Zbog toga sam imala noćne more, ali dobro, to je prošlo. Otad nije bilo uopće pokazivanja osjećaja kod mene. Rastala sam i najveći je problem... imam sina. Živi kod oca, viđamo se, dolazi kod mene. Dijete je izrazilo želju da ne mijenja školu, ne želi mijenjati prijatelje pa smo se mi na to dogovorili, da ne živi samnom", rekla je Nikolina u suzama.