Nikolina u suzama o svom teškom periodu: 'Bila sam na rubu, a njezine riječi su jako utjecale na mene'

''To sam shvatila kad me moja kuma pozvala na red. Ona me i prijavila. ''To se dogodilo kada sam bila na rubu... Ili ću se ubiti ili ću ostati, no ona mi je onda očitala takvu bukvicu. Njezine riječi su jako utjecale na mene'', priznala je u suzama Nikolina i dodala kako voli iskrene i direktne ljude.

''Nekad te treba netko povrijediti da bi ti došlo do mozga'', zaključila je Nikolina.

