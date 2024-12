Nikolina za RTL.hr otkrila što će učiniti s 7000 eura: 'Prvo moram vratiti dugove'

Pobjednica nefinalistica Nikolina je na prvom vaganju imala 162,4 kilograma, a sada ima 100,8 što je 61,6 kilograma manje. Iako nije ušla u finale, odnosno ispala je tik prije, Nikolina je osvojila drugu nagradu, iznos od 7000 eura.

"Dojmovi su se sada napokon slegli. Vrištala sam od sreće kad sam doznala da je nagrada u mojim rukama. O njoj zaista nisam razmišljala. Želja mi je bila ostati do posljednjeg dana pa što bude. No, kad su krenula vaganja ostalih shvatila sam da bih to mogla biti baš ja, odnosno ili ja ili Antonio", rekla je.

Pobjeda joj je još slađa, kaže, jer je cijelo trenirala bez trenera, odnosno sama si je slagala treninge.

"Jako sam zavoljela hodanje. Hodala sam oko 15-ak kilometara dnevno. Uvijek sama. Morala sam se fokusirati i znala sam si staviti slušalice na uši i pjevati", rekla je zadovoljna Nikolina.