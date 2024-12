Nikolina zbog 0,2% tjelesne mase ne ide u finale: 'Nisam tužna, dobila sam ono po što sam došla'

Što god brojka pokaže na vagi, to nije mjerilo vašeg truda tijekom cijele sezone - mjerilo je ono što ćete napraviti kad jednom izađete odavde", rekla je Mirna na kraju treninga i naglasila da su za Edu i nju oni već pobjednici. Bivši kandidati pozdravili su se s natjecateljima i poželjeli im sreću na vaganju, a pogotovo dalje u životu.

Mateo je Edi pričao o planovima, točnije, kako će izgledati njegovi treninzi kad dođe kući. Edo mu je govorio da mora imati konkretan plan i raspored - kad je vrijeme za ženu, djecu i trening. Nikolina je sretna što jako pozitivna odlazi iz showa, što je nježnija prema sebi dok je Davorka bila malo tužna što je sve gotovo iako im se ponekad činilo da se to nikad neće dogoditi. Nisam još ni svjesna da sam ostala do kraja", iskreno je rekla i kroz suze zahvalila Edi na svakoj riječi i podršci.

Davorka se zafrkavala da je ona 'žena od išijasa', ali da se trudila izdržati sve i želi u finale. Pohvalila je ostalu ekipu što su bili uz nju i žao joj je što se rastaju jer zna da će joj jako faliti. Na prošlom vaganju imala je 103,4 kilograma, sad je skinula 1,7 kilograma ili 1,6% tjelesne mase. A na prvom vaganju u showu, imala je 137,7 kilograma, izgubila je 36 kilograma, odnosno, 26,1% tjelesne mase.

Posljednja se vagala Nikolina, a svi su naglasili da je upravo ona doživjela najveću transformaciju jer se počela voljeti, vjerovati u sebe i promijenila se iznutra. Prošli put imala je 121,5 kilograma, skinula je 1,2 kilograma, odnosno, 1% tjelesne mase. U 'Život na vagi' stigla je sa 162,4 kilograma, skinula je 42,1 kilogram ili 25,9% tjelesne mase. Tako blizu, a tako daleko, ali nema veze, sve je to život. Nisam tužna, dobila sam ono po što sam došla", rekla je Nikolina koja nije ušla u finale.

Ne mogu vjerovati da sam u finalu, iskreno", rekla je šokirana Davorka, a Mateo je tvrdio kako je on to znao otpočetka, kad joj je davao ljubičastu majicu i rekao da je to pobjednička boja! Nikolina nije bila tužna, čestitala je ostalim finalistima, a to su Esmir, Alina, Mateo i Davorka!

