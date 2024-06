Nina Bandić inspirira svojom transformacijom: Sjećate se kako je izgledala na početku 'Života na vagi'?

"Moje loše prehrambene navike i hormoni stajali su me svega. Imam sve u životu što želim; obitelj, ljubav, vjeru i prave prijatelje. Osim što sam jako zabrinuta da bi mi debljina sigurno poremetila ostvarenje stvaranja obitelji jednog dana, kad bih se na to odlučila", dodala je.

Otkrila je i kada je krenula njezina borba s težinom. "Tijekom djetinjstva nisam imala višak kilograma. S viškom kilograma sam se tek krenula boriti od samog puberteta. Tijekom puberteta mi je to dosta smetalo pa sam bila na raznim dijetama gdje bih smršavjela pa bih se udebljala i tako u krug. I na kraju sam došla kod vas", ispričala je Nina.

U finalu 'Života na vagi' oduševila je svojom transformacijom, a otkrila je voditeljici Marijani Batinić da je dnevno šetala od 30 do 40 kilometara.

"Nekako tu bih baš oslobodila svoje misli, razmišljala bih. Često je sestra išla sa mnom u šetnju i prijateljica i zapravo obitelj mi je bila baš velika podrška. Iz njih sam nekako crpila svu tu energiju i snagu za sve to. I koliko god to bilo teško, sada kada pogledam sebe, stvarno se to isplatilo", ispričala je Nina.