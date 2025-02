Nina Bandić iz 'Života na vagi' otkrila sinovo ime i lijep poklon koji je dobio: 'Dio si jedne velike priče'

"S obzirom na to da je trudnoća bila jako teška i da smo svašta prošli zajedno, počevši s kemoterapijama i svakakvom boli, nevjerojatno je da se rodio živ i zdrav. Od prvog dana sam vjerovala da će biti dobro, vjeruješ u sve ono pozitivno. Razmišljaš o tome da ti je Bog dao to dijete, a vjera mi je bila ta koja mi je davala nevjerojatnu snagu. Odmah sam bila pozitivna, bila sam čvrste glave, ali tu bol i dalje ne mogu opisati. No, kad znaš da se boriš za sebe i za mali život, to te onda spašava", rekla je. Dodala je kako tijekom cijele trudnoće nije pustila suzu, slušala je svaku riječ liječnika, a velika joj je podrška bio suprug i obitelj. Posljednje mjesece morala je mirovati i vrijeme je provodila samo s najužom obitelji.