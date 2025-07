Nina Bandić nakon rođenja svog čuda i hrabre borbe poručila: 'Napokon živim punim plućima i istinski uživam'

Nina Bandić iz 'Života na vagi' rodila je sina Emanuela krajem veljače, a otkrila je da je tijekom iščekivanja njegovog rođenja vodila borbu s Hodgkinovim limfomom, odnosno odnosno malignim oboljenjem limfocitnog tkiva.

"Imali smo zakazan carski rez. Osjećala sam se odlično cijelu trudnoću, zadovoljna sam sa svime. Mali je također odlično, spava, jede, ne plače. On je naše malo čudo. Došao je novi mezimac i bit će pravi frajer. S obzirom na to da je trudnoća bila jako teška i da smo svašta prošli zajedno, počevši s kemoterapijama i svakakvom boli, nevjerojatno je da se rodio živ i zdrav. Od prvog dana sam vjerovala da će biti dobro, vjeruješ u sve ono pozitivno. Razmišljaš o tome da ti je Bog dao to dijete, a vjera mi je bila ta koja mi je davala nevjerojatnu snagu. Odmah sam bila pozitivna, bila sam čvrste glave, ali tu bol i dalje ne mogu opisati. No, kad znaš da se boriš za sebe i za mali život, to te onda spašava", ispričala je Nina za RTL.hr nakon rođenja svog sinčića.