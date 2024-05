Nina Bandić ne skida osmijeh s lica, a otkrila je gdje uživa: 'Predivan dan'

"Predivna si", "Najljepša", "Ljubav je Bol na Braču", komentirali su Ninini pratitelji. Inače, mnogima je nakon završetka sedme sezone 'Života na vagi' bilo teško povjerovati da je to Nina.

"Čim sam izašla kući, moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja. Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", rekla je Nina ranije za RTL.hr.

