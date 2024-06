Nina Bandić pozirala u zagrljaju posebnog muškarca: 'Moj imendanko'

Inače, Nina je nedavno za RTL.hr otkrila da se preselila na Brač. "Prije dva mjeseca preselila sam se na Brač, tako da ljeto planiram provesti radno, ovdje u vrtiću, a vikendom u Sinju i na Korčuli", rekla je Nina krajem svibnja.

"Nekako je to sve ispalo sasvim slučajno. Pružila mi se prilika za rad na Braču i privukao me sam princip rada vrtića... To sam vidjela kao priliku za dodatno kvalitetno oblikovanje sebe kao odgojiteljice i mjesto gdje bih mogla dosta toga naučiti pa sam se odlučila preseliti na Brač", dodala je.

