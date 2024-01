Nina Bandić za RTL.hr o životu nakon showa: 'Što se udvarača tiče, njih ima na svakom koraku'

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Nina Bandić je izgubila 62,3 kilograma te oduševila svojom transformacijom. Iako joj nije bilo bajno uz sve ukućane u 'Životu na vagi', bilo je onih koji su joj prirasli srcu te je nastavila druženje s njima. Druženja su sada izvan showa, a Nina se pohvalila i brojnim udvaračima...

Kakve su reakcije na vašu transformaciju?

Čim sam izašla kući moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja. Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu Života na vagi i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju.