Nina iz 'Života na vagi' izgleda sve bolje, a otkrila je i novosti: 'Zadovoljna sam...'

''Zadovoljna sam svojim izgledom, ali uvijek ostavljam mjesta za napredak. Cilj mi je samo da budem zdrava i da se osjećam dobro u svom tijelu. Kupila sam sebi svoj prvi automobil i to me baš veseli, ali bez obzira na autić svaki dan se trudim odradit minimalno 10 do 15 tisuća koraka'', rekla je, a blagdane je, kao i svake godine do sad, provela u krugu obitelji. ''Ručak i druženje s najmilijima'', otkrila je Nina za RTL.hr.